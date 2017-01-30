Экономика

14:31 30.01.2017

Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок

Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. постепенно выходит на рынок морских перевозок грузов, оказывая услуги экспедитора и занимаясь обработкой грузов, пишет The Wall Street Journal.

C октября прошлого года компания приняла участие в доставке около 150 контейнеров грузов из Китая в США, говорится в сообщении консалтинговой компании Ocean Audit, специализирующейся на морских перевозках.

Ранее Amazon прошла регистрацию в Федеральной морской комиссии США, американском регуляторе перевозок грузов морским транспортом. А в январе компания разместила сообщение об оказании услуг сортировки, маркировки и перевозки грузов из портов на склады - этим обычно занимаются транспортные компании, такие, как FedEx и UPS.

Отмечается, что Amazon не является владельцем судов и оказывает лишь посреднические услуги.

"Amazon консолидировала большой спектр услуг, - говорит глава Ocean Audit Стив Феррейра. - Такие транспортные решения имеют большую стратегическую ценность. Также компания сильно упростила жизнь небольшим китайским поставщикам товаров в США".

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