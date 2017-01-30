Запасы угля на ТЭС Украины за неделю почти не изменились

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 22 по 29 января увеличились на 0,3% (на 5 тыс. тонн) – с 1,65 млн тонн до 1,655 млн тонн.

Согласно сообщению НЭК "Укрэнерго", в частности, запасы углей антрацитовых марок за неделю увеличились на 0,5% (на 4 тыс. тонн) – до 885 тыс. тонн (в т. ч. 174 тыс. тонн на Луганской ТЭС), марок "Г" и "Д" – на 0,1% (на 1 тыс. тонн), до 770 тыс. тонн (в т.ч. 121,5 тыс. тонн на Бурштынской ТЭС).

В НЭК также уточнили, что на утро 30 января в покрытии энергопотребления 23704 МВт объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины принимали участие 43 пылеугольных блока и два корпуса ГК ТЭС мощностью 8713 МВт, 12 блоков АЭС мощностью 10726 МВт, ГЭС и ГАЭС – 1983 МВт, ТЭЦ – 2131 МВт, ВИЭ – 151 МВт.

На вечерний максимум 29 января экспорт с энергоострова "Бурштынской ТЭС" составлял 485 МВт, в Польшу – 210 МВт, тогда как экспорт в направлении Беларуси, Молдовы и РФ отсутствовал.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сформировать неснижаемый запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ в объеме 1,9-2 млн тонн.

"1,9-2 млн тонн – это тот запас, который должен быть недвижимым и в постоянном наличии", - сказал он.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.