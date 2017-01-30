Shell и Total оборудуют свои АЗС в Европе розетками для электромобилей

Крупнейшие энергетические компании Европы Total SA и Royal Dutch Shell планируют оборудовать ряд своих заправочных станций в Старом Свете пунктами зарядки автомобилей с электродвигателями, готовясь к росту числа таких машин на европейских дорогах, пишет Financial Times.

Shell рассчитывает первым делом разместить зарядные станции на АЗС в Нидерландах и Великобритании, заявил глава отделения переработки и транспортировки топлива Джон Эбботт.

Total также сначала изучает возможность оснастить таким оборудованием заправки на своем домашнем рынке во Франции.

Ранее многие аналитики предрекали резкое сокращение прибыли нефтедобывающих компаний по мере распространения автомобилей, работающих на электричестве, а не на традиционном топливе. Планы Total и Shell по выходу на рынок обслуживания таких машин можно рассматривать, как попытку адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

По оценке международного энергетического агентства (МЭА), число электромобилей в мире вырастет с 1,3 млн в 2015 году до более 30 млн к 2025 году и до 150 млн к 2040 году. Это приведет к снижению мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с к 2040 году, что представляет собой снижение менее чем на 2% от текущего спроса в 96 млн б/с.