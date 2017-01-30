Подготовка стройплощадки для ЦХОЯТ должна быть завершена в августе 2017г

НАЭК "Энергоатом" объявил тендер на работы по подготовке стройплощадки для Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которые должны быть выполнены в период с 20 февраля по 20 августа 2017 года.

Согласно тендерной документации госпредприятия в системе ProZorro, ожидаемая стоимость работ составляет 34,302 млн грн (с НДС).

В ноябре 2016 года президент "Энергоатома" Юрий Недашковский отмечал, что решены все организационно-правовые вопросы для строительства ЦХОЯТ.

Как сообщалось, "Энергоатом" по итогам международного тендера подписал в 2005 году соглашение о строительстве ЦХОЯТ с Holtec International. Дополнительное соглашение к контракту от 26 января 2015 года предусматривает, что проектирование и строительство хранилища будет осуществлять "Энергоатом", а поставки специального оборудования для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки - корпорация Holtec. В новой редакции договора также предусмотрена передача украинской стороне технологии Holtec по производству контейнеров для хранения ОЯТ.

Сооружение ЦХОЯТ позволит НАЭК значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время преимущественно вывозится на временное хранение в РФ. ОЯТ с шести энергоблоков ВВЭР-1000 Запорожской АЭС не вывозится в РФ, а хранится в пристанционном ХОЯТ сухого контейнерного типа (СХОЯТ), введенном в эксплуатацию в 2001 году.

Разработанное киевским "Энергопроектом" технико-экономическое обоснование предусматривает проектную вместимость ЦХОЯТ в 16,53 тыс. отработавших тепловыделяющих элементов, в том числе 12,01 тыс. – с блоков ВВЭР-1000, 4,52 тыс. – ВВЭР-440. При этом емкость пускового комплекса составляет 3,62 тыс. сборок, в том числе 2,51 тыс. – с ВВЭР-1000.

Предполагалось, что в 2015-2017 гг. будет осуществлено проектирование и сооружение хранилища, поставки оборудования и технологий Holtec и введение хранилища в эксплуатацию. В целом до конца 2020 года Holtec поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения ОЯТ, дальнейшее их производство будет осуществляться в Украине.

"Энергоатом" рассчитывает до октября 2017 года привлечь у Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML) $250 млн на сооружение ЦХОЯТ. В настоящее время НАЭК финансирует работы по ЦХОЯТ за счет предусмотренных НКРЭКУ средств в тарифе компании на отпуск электроэнергии.

Начало активной фазы строительных работ на площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в марте 2017 года. загрузка первой партии ОЯТ в контейнерные системы HI-STORM, в которых оно будет транспортироваться и храниться на площадке ЦХОЯТ, состоится в конце 2018 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.