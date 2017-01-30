"Укртрансгаз" намерен заключить с "Нафтогазом" договор на поставку 1,6 млрд куб. м газа

ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) намерено заключить с НАК "Нафтогаз Украины" договор на поставку 1,6 млрд куб. м газа на сумму 13 млрд 399,68 млн грн (с НДС).

Согласно сообщению УТГ в системе закупок ProZorro, поставка должна быть осуществлена до 30 апреля 2017 года. Природный газ будет использован на производственно-технологические и собственные нужды компании, а также для балансировки.

В УТГ отмечают, что закупка газа у НАК путем применения переговорной процедуры связана с нехваткой времени для проведения тендера по процедуре открытых торгов, поскольку в январе заканчивается срок действия договора на поставку газа с НАК. Отсутствие газа на производственно-технологические нужды повлечет приостановку поставок газа для потребителей Украины и его транзит в Европу.

"Необходимость в данной закупке связана с возникновением особых экономических и социальных обстоятельств, делающих невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения тендера, что является основанием для применения переговорной процедуры закупки", - поясняют в УТГ.

В ноябре 2016 года "Укртрансгаз" объявил открытый тендер на закупку 2,5 млрд куб. м газа, допустив к участию в нем две из пяти подавших заявки компании.

На основании поданной жалобы Антимонопольный комитет Украины обязал УТГ отменить тендер, решив, что предложение жалобщика отклонено законно, поскольку не соответствовало требованиям конкурсной документации. В то же время предложение другого участника было принято необоснованно, поскольку оно также не соответствовало требованиям тендерной документации. По итогам к аукциону было допущено только предложение "Нафтогаза Украины", что послужило основанием для отмены этих торгов.

Таким образом, "Укртрансгаз" в январе-апреле приобретет у НАК газ по цене 8 тыс. 374,8 грн/тыс. куб. м. На январь 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена НАК на уровне 7 тыс. 551,6 грн/тыс. куб. м, на февраль – 9 тыс. 214,8 грн/тыс. куб. м (все - с НДС).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.