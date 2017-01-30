Экономика

11:48 30.01.2017

"Укроборонпром" в 2016г увеличил экспорт вооружений на 25%

Объем экспорта вооружений и продукции двойного и специального назначения предприятиями государственного концерна "Укроборонпром" по итогам 2016 года возрос на 25% по сравнению с 2015 годом - до $756 млн.

Данные показатели озвучил в ходе форума по вопросам сотрудничества госпредприятий ОПК с предприятиями малого и среднего бизнеса заместитель директора госконцерна Денис Гурак в понедельник в Киеве.

По данным замгендиректора "Укроборнпрома", объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в прошлом году, составил $1,45 млрд.

Объем экспортных оружейных контрактов, заключенных в 2014-2016 гг., в целом оценивается в $3,8 млрд, отметил он.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия.

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