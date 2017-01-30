Средняя зарплата госсекретарей составляет 40 тыс. грн

Средняя заработная плата государственных секретарей министерств составляет около 40 тыс. грн в месяц, сообщил государственный секретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко.

"Средняя зарплата госсекретаря – это должностной оклад, надбавки, среди которых – за выслугу лет, что в сумме составляет около 40 тыс. грн в зависимости еще от премий", - сказал В.Бондаренко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что не считает такой уровень зарплаты достаточно конкурентным в сравнении с частным сектором и не думает, что зарплата соизмерима с уровнем ответственности, которую госсекретарь несет на своей должности.

В.Бондаренко добавил, что небольшое число претендентов на пост госсекретаря связано с недостаточной популяризацией данной должности.

"Нынешние госсекретари назначены сроком на 5 лет, после чего у нас будет вторая серия конкурсов. Я думаю, что конкурсы через 5 лет будут более интересны, потому что люди смогут увидеть позитив от реформы госслужбы и введения института госсекретарей, поймут, что таким образом можно что-то изменить", - сказал он.

По мнению госсекретаря, в том, что на конкурсах на должности госсекретарей победили в основном уже действующие заместители министров, есть плюс, поскольку они знакомы с ситуацией в своих ведомствах и могут начинать активную работу уже с первого дня на должности.

Полный текст эксклюзивного интервью В.Бондаренко будет обнародован в открытом доступе на главной странице сайта "Интерфакс-Украина".