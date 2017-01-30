SPDI закрыла сделку по продаже "Розетке" складского комплекса в Броварах на $16 млн

Девелоперская компания Secure Property Development&Investment plc (SPDI, ранее – Aisi Realty Public Limited, Кипр) завершила сделку по продаже складского комплекса в столичном пригороде Бровары валовой стоимостью (GAV) свыше $16 млн компании Temania Enterprises Ltd. – собственнику крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka.ua.

Как говорится в биржевом сообщении SPDI в понедельник, GAV указана до вычета суммы кредита Европейского банка реконструкции и развития, который был приобретен покупателем, в то время как гарантия SPDI перед банком была отменена.

В пресс-релизе отмечается, что сделка генерирует прибыль для SPDI около EUR2,7 млн, а также приток денежных средств более чем на EUR3 млн.

"Сделка соответствует стратегии компании сосредоточиться на высокодоходных странах Юго-Восточной Европы, таких как Румыния, Болгария и Греция, при этом ограничивая его действия (exposure) в Украине", – указывает SPDI.

Девелопер уточняет, что после завершения сделки ее портфель активов, доходность которого оценивается в 9%, будет включать в себя логистические терминалы в Афинах и Бухаресте, офисы в Бухаресте, а также розничный BigBox в Крайове (Румынии). Помимо этого, SPDI имеет значительные активы в земле и жилищном строительстве в Бухаресте и Софии, а также в Украине (где все земельные активы свободны от долга) и считает их месторасположение отличным.

Компания в настоящее время оценивает разные варианты для генерации стоимости из этих активов, говорится в сообщении.

SPDI также указывает, что в настоящее время складской комплекс в Броварах на 100% заполнен.

Как сообщалось, в начале декабря 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил Temania Enterprises приобрести компанию SL Secure Logistics Limited (Кипр) – 100% владельца ООО "Аиси Бровары" (Киев), которое является единственным участником ООО "Терминал Бровары" – управляющей компании одноименного складского комплекса в Броварах (Киевская обл.).

В то же время Temania Enterprises Ltd. владеет 100% уставного капитала ООО "Розетка.уа" (Киев), конечными бенефициарами которого являются Ирина и Владислав Чечеткины.

Общая площадь складского комплекса класса "А" "Терминал Бровары" составляет 48,99 тыс. кв. м, его строительство завершено во втором квартале 2010 года.

SPDI основана в 2005 году. Инвестирует в рынок недвижимости стран Юго-Восточной и Восточной Европы, в том числе Украины. Летом 2007 года Aisi Realty Public Limited осуществила IPO на AIM LSE, продав 30,2% акций за $33,1 млн.

SPDI по итогам 2015 года получила убыток в размере EUR16,713 млн, что в 1,7 раза превышает ее убыток годом ранее. При этом ее чистый операционный доход увеличился на 64% – до EUR5,9 млн.

Чистая стоимость активов компании по состоянию на 30 июня 2016 года составила EUR97 млн, стоимость активов в Украине - EUR24 млн, в том числе складского комплекса "Терминал Бровары" - EUR12 млн.