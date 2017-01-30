Рынки акций Азии ушли в минус перед "неделей центробанков" из-за запрета на въезд беженцев в США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник, на этой неделе инвесторы ждут заседаний ведущих центральных банков мира, включая Банк Японии, Федеральную резервную систему (ФРС) и Банк Англии.

Участники рынка встревожены изменениями в иммиграционной политике США при новой администрации и слабыми данными об американском ВВП за IV квартал.

Биржи материкового Китая, Гонконга, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. КНР будет отдыхать всю неделю, Гонконг вернется к работе с 1 февраля.

Японский Nikkei 225 в понедельник опустился на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,9%, индийский Senssex потерял 0,1%, индонезийский Jakarta Composite почти не изменился.

Вместе с тем малазийский FTSE Malay KLCI потерял 0,4%.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Несколько судов США в субботу приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства и "гринкарт", однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

"Есть опасения, что запрет Трампа отложит долгожданное восстановление экономики, усиливается и обеспокоенность его протекционистской торговой политикой", - отметил глава центра инвестиционных исследований Aizawa Securities Хироясу Иида.

Как сообщило министерство торговли США в пятницу, экономика страны в октябре-декабре выросла на 1,9% в пересчете на годовые темпы после скачка на 3,5% в предыдущие три месяца. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%.

По итогам 2016 года рост ВВП замедлился до 1,9% с 2,6% в 2015 году. Таким образом, одиннадцатый год подряд темпы подъема американской экономики остаются слабее 3%, тогда как средний долгосрочный показатель составляет 3,3%.

Данные о декабрьских розничных продажах в Японии оказались существенно хуже ожиданий рынка: по сравнению с ноябрем показатель снизился на 1,7%, а рост в годовом выражении составил всего 0,6%. Между тем аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали снижения первого показателя на 0,6% и роста второго на 1,3%.

Банк Японии в понедельник начал двухдневное очередное заседание, посвященное пересмотру денежно-кредитной политики. Как ожидается, японский ЦБ сохранит прежний курс, но улучшит макроэкономические прогнозы на ближайшие три года.

Цена акций японского производителя льдогенераторов Hoshizaki упала на 6,8%, так как компания обнародовала предварительную оценку годовой операционной прибыли в размере 34,5 млрд иен вместо ожидавшихся аналитиками в среднем 35,9 млрд иен.

Из-за снижения цен на нефть и металлы курс ценных бумаг BHP Billiton опустился на 0,6% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - на 2,3%, Santos Ltd. -на 1,5%.