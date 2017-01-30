Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 31,3%

Украина с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 28 января 2017-го снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 31,3% (на 4 млрд 616,11 млн куб. м) – до 10 млрд 115,92 млн куб. м.

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 28 января отбор составил 60,88 млн куб. м, а целом за 1-28 января – 1 млрд 870,45 млн куб. м (в среднем – 66,8 млн куб. м/сутки).

В декабре 2016 года из ПХГ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Таким образом, стоит ожидать, что в февраль Украина войдет с запасами около 9,9 млрд куб. м, в март – около 8 млрд куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 28 января 2016 года – составил 65,9 млн куб. м при запасах 11 млрд 256,67 млн куб. м, а два года назад – 28 января 2015 года – 59,2 млн куб. м при запасах 9 млрд 477,06 млн куб. м.

По состоянию на 28 января 2016 года газ импортировался в суточном режиме 46,762 млн куб. м (Словакия – 40,806 млн куб. м, Венгрия – 2,833 млн куб. м, Польша – 3,123 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года (http://utg.ua/still-alive/). В целом за 1-28 января импорт составил 1 млрд 314,3 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 28 января составила 57,063 млн куб. м ("Укргазвыдобування" – 40,86 млн куб. м, "Укрнафта" – 3,619 млн куб. м, другие компании – 12,584 млн куб. м). В целом за 1-28 января внутренняя добыча составила 1 млрд 590,4 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-28 января он составил 8 млрд 31,5 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,9 млрд куб. м. При этом на протяжении 24-27 января текущего года транзит превышал показатель 300 млн куб. м в сутки, тогда как за весь 2016 год такие объемы были зафиксированы только 29-30 ноября.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам прошлого года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 годах с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016 года с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 года при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015 года с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.