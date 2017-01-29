Авдеевский коксохим работает на одном вводе ЛЭП вследствие обстрелов

Авдеевский коксохимический завод (АКХ), крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу "Метинвест", после обстрелов линии размежевания в зоне АТО работает на одном вводе электроэнергии вследствие обрыва линии электропередач.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Метинвеста" в воскресение, АКХЗ не останавливало свою работу.

"Ситуация сложная - один ввод по электроэнергии из двух действовавших из четырех перебит, сейчас предприятие на одном вводе", - констатировали в "Метинвесте".

"Авдеевка без света. АКХЗ на одном энерговводе из 4-х", - подтвердил генеральный директор предприятия Муса Магомедов в Facebook в воскресенье.

Как сообщал глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, в воскресенье днем была обесточена прифронтовая Авдеевка (Донецкая обл.), где с раннего утра боевики осуществляют интенсивные артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и попадают в жилой сектор.

"Обстрелы идут с самого утра, и постоянно в районе промзоны. Сейчас, буквально семь минут назад, город был обесточен. Выясняем, в чем причина, и будем принимать определенные меры", - сообщил он в эфире телеканала "112.Украина" около 13.30 воскресенья.

Отвечая на вопрос, какова ситуация с теплоснабжением, П.Малыхин проинформировал, что поскольку отопление идет от завода, то отопление в городе есть.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики утром в воскресенье обстреляли жилой сектор г.Авдеевка в районе ул.Заводская и Седово, в результате чего ранения получили два человека получили ранения.

Говоря о состоянии раненных, П.Малыхин сообщил, что она пострадавших – мужчина и женщина, доставлены в госпитали где им была оказана медпомощь. Их состояние сейчас стабильное.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам. На его территории разорвалось свыше 320 снарядов, девять работников завода погибли, свыше 50 чел. получили ранения.

АКХЗ входит в группу "Метинвест".