Monsanto покупает у "Эридона" завод по производству семян кукурузы в Житомирской области

Компания ООО "Монсанто семена" (Киев) может получить контроль над активами входящего в компанию "Эридон" частного сельскохозяйственного предприятия "Украина" (с.Почуйки, Житомирская обл.) – земельным участком и объектами, которые вместе составляют целостный имущественный комплекс, предназначенный для переработки семян кукурузы.

Согласно сообщению пресс-службы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в пятницу, концентрация может быть осуществлена в течение 24 месяцев.

ЧСП "Украина", согласно данным в госреестре, принадлежит генеральному директору "Эридона" Сергею Кролевцу. Выручка предприятия в 2015 году выросла в 2,1 раза – до 102,22 млн грн, а чистая прибыль – на 71,2%, до 31,68 млн грн.

В июле 2009 года "Эридон" сообщил об открытии в ЧСП "Украина" в с.Почуйки семенного завода, оснащенного оборудованием немецкой компании Petkus, мощностью 10 тонн/ч и емкостью на 6 тыс. тонн одновременного хранения семенного материала в силосах.

"Приобретение завода станет логическим продолжением инвестиций компании "Монсанто" в расширение программы производства семян кукурузы традиционной селекции под брендом "Декалб" в Украине. Приобретение будет завершено после окончания строительства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Монсанто" планирует производить на новом заводе семена для украинского рынка, а в будущем - для экспорта на рынки других стран. Сейчас около 50% семян кукурузы "Декалб" для украинского рынка компания производит в стране.

"Монсанто" начала производство семян кукурузы в Украине в сотрудничестве с украинскими партнерами с 2008 года. Компания планирует продолжать сотрудничество с украинскими семенными заводами, расположенными в других областях Украины, и в дальнейшем осуществлять инвестиции (общим размером в $140 млн - включая расходы на приобретение завода - на среднесрочную перспективу) для расширения программы производства семян в Украине.

"Эридон" – крупнейшая, по ее данным, компания на украинском рынке дистрибуции средств защиты растений, семян полевых культур, основных удобрений и удобрений для внекорневой подкормки.

"Эридон", согласно данным на его сайте, имеет представительства во всех регионах Украины и 22 собственных складских помещения общей площадью 73 тыс. кв. м, пять производственных предприятий общей площадью более 30 тыс. га, собственную роботизированную молочную ферму на 500 голов.

Предприятие "Монсанто семена" с уставным капиталом 3 млрд 337,55 млн грн, согласно госреестру, создано в 2014 году и принадлежит ООО "Монсанто Холдинг Украина".

В 2015 году выручка у компании отсутствовала, однако на ее балансе числилось незавершенное строительство на 605,5 млн грн.

Компания Monsanto основана в 1901 году. Штаб-квартира расположена в Сент-Луисе (США) В 404 подразделениях компании в 66 странах мира работают более 20 тыс. сотрудников.

В 1991 году Monsanto стала первой иностранной компанией, подписавшей контракт на поставку средств защиты растений в Украину. В 1992 году был открыт ее киевский офис.

"Монсанто Украина" производит и импортирует семена кукурузы, рапса и овощей только традиционной селекции. Семена кукурузы и рапса "Монсанто" представлены в Украине брендом "ДЕКАЛБ", семена овощей – брендами "Семинис" и "Де Ройтер", средства защиты растений – брендами "Раундап", "Харнес", "Монитор", "Гвардиан Тетра" и "Актимум".