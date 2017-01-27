Нефть дешевеет в пятницу

Цены на нефть снижаются в пятницу на опасениях, что члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны могут не выполнить договоренности о сокращении добычи.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 кв в пятницу снизилась на $0,84 (1,49%) - до $55,40 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,64 (1,19%) - до $53,14 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 9 центов, мартовский контракт WTI - на 8 центов.

Накануне нефть выросла в цене на 2% на заявлениях министра энергетики Алжира Нуреддина Бутарфы о том, что ОПЕК и партнеры картеля уже в феврале достигнут намеченной цели и сократят совокупную добычу на 1,8 млн баррелей в сутки.

Комиссия по контролю за исполнением договоренностей соберется в середине марта в Кувейте, сказал он.

"Котировки достигли верхней границы диапазона, и у ралли кончился запас сил, - говорит аналитик Tradition Energy Джин МакДжиллиан. - Скорее всего, после консолидации цены вновь пойдут наверх".

Эксперты объясняют рост котировок ожиданиями рынка, что страны, договорившиеся о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, или 2% мирового производства, выполнят взятые на себя обязательства. По мнению многих аналитиков, это приведет к установлению баланса спроса и предложения на рынке к середине текущего года.

"Рынок ведет себя довольно странно, игнорируя негативные новости, такие, как рост запасов и добычи в США, и видит даже самые незначительные сигналы сокращения поставок как возможность для роста цен", - говорится в отчете аналитиков Commerzbank.