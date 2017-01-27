Второй крупнейший акционер Ferrexpo полностью продал свою долю в компании

Wigmore Street Investments No. 3 Limited, второй крупнейший акционер британской Ferrexpo, полностью продал свою долю в компании, сообщила Ferrexpo на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

По данным Ferrexpo, сделка состоялась 26 января 2017 года. До сделки Wigmore владела 77 млн 556,035 тыс. акций горнорудной компании, или 13,2% ценных бумаг.

Детали сделки в сообщении не уточняются.

По данным LSE, курс акций Ferrexpo к 17:35 кв 27 января 2017 года повысился на 2,85% - до GBP1,442 за шт.

Ранее, в конце октября 2016 года, Wigmore Street Investments No. разместил среди институциональных инвесторов (secondary placing) 63 млн акций Ferrexpo, или 10,7% ценных бумаг в обращении по GBP1,1 за 1 шт. По итогам сделки в собственности Wigmore осталось около 13,2% акций Ferrexpo.

При этом Wigmore взяла на себя обязательство в течение последующих 90 дней не продавать или передавать остающиеся у нее ценные бумаги.

Менеджером сделки выступил международный инвестиционный банк J.P. Morgan Cazenove.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного производства, увеличив их объем производства на 5,8% – до 11,7 млн. тонн, а объем экспортных продаж – на 1,5%, до 11,3 млн тонн.

Компания Wigmore является дочерней структурой CERCL Holdings Limited, совместного предприятия BXR Group и чешского предпринимателя Жданека Бакала (Zdenek Bakala).

Крупнейшим акционером Ferrexpo является Константин Жеваго, через Fevamotinico S.a.r.l. он владеет 50,3% акций компании.