Реальная зарплата в Украине в декабре 2016г возросла на 11,6%

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась на 11,6%, по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 18,6%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре 2016 по сравнению с ноябрем 2016 года выросла на 19,8%, в годовом измерении – на 23,8%, составив 6475 грн, тогда как в ноябре - 5406 грн, октябре - 5350 грн, сентябре – 5358 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2015 года наблюдался в Киеве (на 30,7%), Одесской (на 26,8%), Херсонской (на 26,6%), Черновицкой (на 24,6%), Закарпатской (на 23,4%), Николаевской (на 23,3%), Хмельницкой (на 22,9%), Полтавской (на 22,7%), Запорожской (на 22,6%), Черниговской (на 22,4%), Винницкой (на 22,3%), Житомирской (на 22,1%), Волынской и Сумской (на 21,6%), Львовской (на 21,1%) Тернопольской (на 21%), Черкасской (на 20%), Ривненской (на 19,9%), Ивано-Франковской (на 19,1%), Кировоградской (на 18,7%), Днепропетровской (на 18,4%), Харьковской (на 18,2%) и Киевской (на 16,7%) областях.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 22% и 41,4% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 11094 грн, самый низкий - в Тернопольской области – 4781 грн.

В декабре 2016 года по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательном соцстраховании (на 45,1%); информации и телекоммуникаций (на 40%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 35,8%); операций с недвижимым имуществом (на 30,7%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 30%); в сфере временного размещения и организации питания (на 29,7%); строительстве (на 28,2%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 26,9%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 25,5%); промышленности (на 24,4%); образовании (на 19,1%), финансовой и страховой деятельности (на 18,3%), здравоохранении (на 15,3%), в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха (на 14,7%