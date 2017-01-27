Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на стальную продукцию из Китая

Еврокомиссия решила применить окончательные антидемпинговые меры на два вида стальной продукции, производимой в Китае, в том числе на Тайване.

Как сообщается в опубликованном в пятницу коммюнике, проведенное Еврокомиссией расследование подтвердило, что китайские и тайваньские трубы из нержавеющей стали и трубы для стыковой сварки продаются в Европе по демпинговым ценам.

Китайский экспорт теперь будет облагаться антидемпинговой пошлиной в пределах от 30,7% до 64,9%. Антидемпинговые пошлины на тайваньский экспорт составят от 5,1% до 12,1%.

Эти виды продукции применяются для соединения труб из нержавеющей стали и широко используются в различных отраслях промышленности, таких как нефтехимическая, пищевая и судостроительная, а также в производстве энергии и строительстве.

ЕС сейчас применяет беспрецедентно большое число мер торговой защиты от импорта стальной продукции. В общей сложности это 39 антидемпинговых и направленных против субсидирования мер, 17 из которых затрагивают товары из Китая.

Еврокомиссия, подчеркивается в коммюнике, использует имеющийся инструментарий торговой защиты в полной мере, насколько это возможно, согласовывая с государствами ЕС и Европарламентом свои предложения по адаптации набора инструментов к реальности международной торговли.

В дополнение к этому ЕС работает над устранением коренных причин избыточных мощностей в мировой металлургической промышленности, активно участвуя в Глобальном форуме по избыточным стальным мощностям, который открылся в декабре прошлого года.