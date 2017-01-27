АТП в Украине призывает Кабмин не повышать ж/д тарифы до создания Нацкомиссии по транспорту

Американская торговая палата (АТП) в Украине (American Chamber of Commerce in Ukraine, АСС) считает инициативу "Укрзализныци" относительно 25%-го повышения тарифов на грузовые перевозки несвоевременной до создания Национальной комиссии по регулированию тарифов на транспорте как независимого органа.

Свою позицию по вопросу индексации ж/д тарифов на грузоперевозки в пределах страны президент АТП Андрей Гунтер изложил в письме, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в адрес премьер-министра, копии - первому вице-премьеру - главе МЭРТ Степану Кубиву, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру финансов Александру Данилюку, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной и главе правления "Укрзализныци" Войцеху Бальчуну.

По мнению экспертов компаний-членов АТП в Украине, установление и/или изменение железнодорожных тарифов на грузоперевозки в пределах Украины должно соответствовать европейским принципам регуляции транспортной отрасли, обеспечивать повышение конкурентоспособности национальной экономики, учитывать совокупные интересы всех участников транспортных отношений, базирующихся на взаимопонимании, уважении и взаимной выгоде.

"Учитывая необходимость обеспечения прозрачного процесса установления и/или изменения ж/д тарифов, эксперты компаний-членов Палаты считают целесообразным создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, которая сможет обеспечить эффективное государственное регулирование деятельности на рынках природных монополий и смежных рынках в отрасли транспорта, в частности, по вопросам формирования ценовой (тарифной) политики, в соответствии с законом", - констатируется в письме.

При этом в нем отмечается, что Нацкомиссия сможет выступить независимым органом, который будет обеспечивать формирование ценовой и тарифной политики на рынке транспортных услуг с применением стимулирующих механизмов, контроля за ценообразованием, недопущения перекрестного субсидирования.

"Исходя из вышеупомянутого, эксперты компаний-членов Палаты считают преждевременной любую индексацию тарифов на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины до момента создания Комиссии или другого независимого органа, который будет обеспечивать формирование тарифной политики в сфере транспортных услуг", - резюмируется в документе.

Как сообщалось, "Укрзализныця" вынесла на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопрос индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%. Индексировать тарифы предлагается в два этапа: в первом квартале 2017 года и в четвертом - по 16%.

Кроме того, предлагается повысить тарифы на грузоперевозки на 25%.

Ранее грузоотправители просили премьер-министра не допустить повышения грузовых тарифов до создания Нацкомиссии по регулированию на транспорте, поручить менеджменту "Укрзализныци" доработать финплан на 2017 год в части исключения доходов от индексации грузовых тарифов; обеспечить обработку и выполнение в 2017 году программы капитальных инвестиций на уровне не менее 17 млрд грн с публичным обсуждением всех инвестпроектов с бюджетом более 10 млн грн, а также публиковать ежеквартальный отчет о выполнении программы капинвестиций.