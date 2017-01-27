Экономика

17:12 27.01.2017

Правительство обнародовало проект постановления о пользовании ГРС

Кабинет министров Украины представил для общественного обсуждения проект постановления о пользовании газораспределительными сетями (ГРС).

Соответствующий документ обнародован на правительственном веб-сайте.

Проект постановления содержит текст типового договора аренды ГРС, но предполагает, что подписывать договора можно будет только с момента снятия законодателями запрета на передачу таких сетей в аренду.

В остальных частях проект постановления должен вступить в силу с 1 апреля 2017 года. В частности, с этой даты вступит в силу текст примерного договора эксплуатации ГРС, который также включен в документ.

Согласно проекту постановления, на первом этапе Министерство энергетики и угольной промышленности и операторы ГРС должны подписать договора эксплуатации сетей, а затем (в трехмесячный срок) провести инвентаризацию ГРС, находящихся в госсобственности и эксплуатируемых облгазами. В дальнейшем Фонд госимущества и Минэнергоугля необходимо организовать независимую оценку и, до конца 2017 года – паспортизацию таких сетей.

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