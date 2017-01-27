Длительное блокирование ж/д в районе Горское-Золотое может негативно повлиять на работу ТЭС

Заблокированный железнодорожный участок в районе населенных пунктов Горское-Золотое используется компанией ДТЭК для перемещения энергетического угля в рамках утвержденных Антитеррористическим центром Службы безопасности Украины (СБУ) документов, сообщили компания в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Есть значительный риск, что его (участка – ИФ) блокирование негативно повлияет на обеспечение украинских ТЭС топливом в зимний период", – отмечается в документе.

"При этом необходимо отметить, что по состоянию на сегодня запасы угля на теплоэлектростанциях ДТЭК позволяют стабильно обеспечивать электроэнергией энергосистему Украины", – одновременно указывает крупнейший частный украинский энергохолдинг.

Он напомнил, что перемещение грузов через линию соприкосновения осуществляется согласно "Временному порядку контроля за перемещением транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей", утвержденному Антитеррористическим центром СБУ. Этот порядок включает в себя приложение №5, в котором перечислены компании, имеющие право на вывоз и ввоз товаров через линию разграничения, уточнили в ДТЭК.

Как сообщалось, ветераны АТО и народные депутаты 25 января заблокировали ветку железной дороги Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями, а 26 января была заблокирована еще одна станция – Светланово.

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз уточнил, что протестующие заблокировали в Луганской области предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны, и выступил против этой акции, так как она, по его мнению, угрожает энергетической безопасности всей страны.

Блокирование нардепами участка железной дороги на Луганщине раскритиковал также глава СБУ Василий Грицак. Ссылаясь на Минэнергоугля, он отметил, что Украина в настоящее врем нуждается в поставках угля с неконтролируемы территорий в зоне АТО.