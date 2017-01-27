Ощадбанк стал эквайером продажи билетов "Укрзализныци" через Интернет

ПАО "Укрзализныця" 25 января подключила к собственному сервису по продаже билетов через интернет (booking.uz.gov.ua) АО "Ощадбанк" в качестве банка-эквайера.

Как сообщила пресс-служба ПАО, это один из крупнейших банков Украины, у которых есть лицензия на интернет-эквайринг.

Сейчас к сервису ПАО "Укрзализныця" подключено четыре украинских банка-эквайера, однако ПАО их не называет, отмечая, что на очереди подключение других банковских учреждений.

"Услугой продажи железнодорожных билетов через интернет пользуется все больше пассажиров. В 2016 году во всемирной сети реализовано 16,7 млн билетов на поезда, что на 40% больше, чем в 2015 году, и составляет 34,7% общей продажи билетов", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось в июне 2016 года, Антимонопольный комитет Украины рассматривал заявление ПАО КБ "ПриватБанк" о наличии, по мнению заявителя, в действиях ПАО "Укрзализныця", ГП "Главный информационно-вычислительный центр Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" и ООО "Унит" признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, которые заключаются в ограничении доступа банка на рынок интернет-эквайринга в сфере продаже билетов на железнодорожный транспорт.

По тогдашней информации банка, сотрудничество банка-эквайера напрямую с ПАО "Укрзализныця" в части онлайн-продажи билетов на железнодорожный транспорт было возможно только при условии заключения договора с "Унит", который выступает платежным шлюзом и уплаты последнему вознаграждения в установленном проценте от суммы принятых платежей.

Еще в августе 2015 года "Укрзализныця" заявляла о намерении отказаться от сотрудничества с компанией "Унит", которая разрабатывала и управляет онлайн-системой продажи железнодорожных электронных билетов за счет своих программных комплексов.

Как сообщил тогда журналистам начальник департамента информатизации "Укрзализныци" Богдан Карбань, был выявлен ряд злоупотреблений со стороны компании, попытки получить дополнительную выгоду от продажи билетов, проблемы с управляемостью системой, в коммуникации с банками.

По словам Б.Карбаня, компания "Унит" требовала от банков дополнительные суммы за услуги эквайринга и в результате незаконно зарабатывала 10-12 млн грн в год, которые Укрзализныця" могла бы направить на свои потребности.