Гослесагентсво предлагает в 4 раза увеличить штрафы за браконьерство

Государственное агентство лесных ресурсов Украины подготовило проект совместного приказа Минагропрода и Минприроды, предусматривающего увеличение суммы возмещения за нарушение законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты.

Согласно сообщению Гослесагентства на сайте в пятницу, сумма возмещения за нарушение будет увеличена в четыре раза. В частности, предлагается увеличить размер взыскания за незаконную добычу или уничтожение одного лося до 80 тыс. грн (сейчас - 20 тыс. грн.), оленя европейского - до 60 тыс. грн (сейчас - 15 тыс. грн), оленя пятнистого - до 50 тыс. грн, лани - до 40 тыс. грн (сейчас - 10 тыс. грн), косули и муфлона - до 32 тыс. грн (сейчас - 8 тыс. грн).

Кроме того, в четыре раза предполагается увеличить сумму возмещения за незаконный отлов или уничтожение птиц.

Как отмечают в Минагропроде, действующие суммы штрафов для исчисления объема возмещения убытков были утверждены еще в 2007 году. Устаревшие нормы предыдущего приказа не способствуют предотвращению незаконной добычи животных, суммы взысканий значительно меньше, чем последующие затраты на возобновление природных ресурсов.

И. о. главы Гослесагентства Кристина Юшкевич, которая цитируется на сайте, сообщила, что ведомство будет инициировать внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

При этом она пояснила, что в соответствующей статье Уголовного кодекса ограничение или лишение свободы применяется только в случае нарушения правил охоты, если это причинило существенный вред. То есть, за одно незаконно убитое охотничье копытное животное браконьера не посадят в тюрьму. Поэтому предлагаемые изменения предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил охоты, повлекшее добычу кабана, лани, оленя, косули, лося, муфлона (ограничение свободы сроком до трех лет).

"Мы за то, чтобы ответственность за факты браконьерства была усилена на законодательном уровне. Нужно увеличивать и штрафы для лиц (сейчас - максимум 3,400 тыс. грн, планируется 17 тыс. грн, для должностных лиц - с 6,800 тыс. до 34 тыс. грн) и сроки заключения", - сказала К.Юшкевич.