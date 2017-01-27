Гройсман поручил выделить Львову участок на 12,5 га под полигон ТБО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Львовской областной государственной администрации передать Львову земельный участок площадью 12,5 га для обустройства полигона твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает пресс-служба Львовского городского совета в пятницу.

Согласно сообщению, речь идет о земельном участке на территории бывших горно-химических предприятий Яворивского государственного горно-химического предприятия "Сирка".

"Мы за последние четыре месяца отвели эти земельные участки как государственную собственность и утвердили соответствующими актами. И детальный план территории также утвердили. Эта земля непригодна для сельского хозяйства или строительства, поскольку она повреждена горной химией, но вполне пригодна для использования как территория для полигона", – цитируется в сообщении глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

По его словам, для выделения земли необходимо лишь его соответствующее распоряжение.