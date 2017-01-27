Экономика

14:16 27.01.2017

Гройсман поручил выделить Львову участок на 12,5 га под полигон ТБО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Львовской областной государственной администрации передать Львову земельный участок площадью 12,5 га для обустройства полигона твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает пресс-служба Львовского городского совета в пятницу.

Согласно сообщению, речь идет о земельном участке на территории бывших горно-химических предприятий Яворивского государственного горно-химического предприятия "Сирка".

"Мы за последние четыре месяца отвели эти земельные участки как государственную собственность и утвердили соответствующими актами. И детальный план территории также утвердили. Эта земля непригодна для сельского хозяйства или строительства, поскольку она повреждена горной химией, но вполне пригодна для использования как территория для полигона", – цитируется в сообщении глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

По его словам, для выделения земли необходимо лишь его соответствующее распоряжение.

ВАЖНОЕ

Госбюджет-2016 исполнен с дефицитом 70,1 млрд грн при потолке в 83,7 млрд грн

"Метинвест" в ноябре увеличил выручку на 2,6% к октябрю

Минагропрод назначил зампредправления ГПЗКУ директора "Кобеляцкого КХП"

НБУ отозвал генеральную лицензию на проведение валютных операций "Даймон Инвестмент Капитал"

Акции Ferrexpo рухнули на 8% на сообщении второго крупнейшего акционера о продаже своей доли

ПОСЛЕДНЕЕ

Земельный участок для нового мусороперерабатывающего комплекса будет передан Львову в кратчайшие сроки

Цены на нефть снижаются в пятницу, но завершают неделю ростом

Набсовет ХТЗ восстановил полномочия гендиректора Коваля

АМКУ разрешил кипрской Fundamentum KCG Ltd. приобрести контроль над киевской "Фундамент Девелопмент"

Крупные арабские бизнесмены инициируют создание в Украине банка при их участии

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон mini
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА