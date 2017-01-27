Экономика

14:03 27.01.2017

Набсовет ХТЗ восстановил полномочия гендиректора Коваля

Генеральный директор ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) Андрей Коваль, в отношении которого велось уголовное производство, восстановлен в должности с 21 января текущего года.

Согласно сообщению ХТЗ в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет компании 20 января, освободив от исполнения обязанностей генерального директора Вячеслава Шевченко, назначенного и.о. гендиректора в мае 2016 года.

Как сообщалось, А.Коваль, который уже возглавлял ХТЗ в 2006-2007 годах, когда заводом владела "группа Укрсиббанка" (в настоящее время компания DCH) Александра Ярославского, в марте 2016 года был вновь назначен гендиректором предприятия.

В апреле того же года А.Ярославский официально сообщил о приобретении контрольного пакета ХТЗ у австрийского инвестора Зигфрида Вольфа.

В июне пресс-центр СБУ сообщил, что А.Коваль уведомлен о подозрении в подготовке к совершению диверсии (подготовке к демонтажу оборудования с целью вывоза в РФ), и объявлен в розыск.

ХТЗ был вынужден приостановить работу, поскольку его имущество и банковские счета были арестованы на основании ряда уголовных производств.

Собрание кредиторов ПАО "ХТЗ" 9 июня решило начать процедуру досудебной санации предприятия, одобрив план ее проведения.

В конце декабря 2016 года райсуд Харькова обязал прокурора отдела надзора за соблюдением законов органа СБУ и Госпогранслужбы рассмотреть ходатайство адвоката А.Коваля о закрытии уголовного производства в отношении его подзащитного.

Завод возобновил работу 6 января текущего года, и планирует к концу февраля выйти на выпуск 150 тракторов ежемесячно.

ХТЗ выпускает малые тракторы мощностью 35 л/с, а также большие колесные и гусеничные трактора мощностью 150-280 л/с.

Согласно финотчету предприятия, в 2015 году оно получило 218 млн грн чистого убытка против 450 млн грн чистой прибыли годом ранее, чистый доход сократился на 24% – до 513,3 млн грн.

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