Львов израсходовал 100 млн грн на вывоз мусора в другие регионы - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Львов потратил 100 млн грн на вывоз мусора в другие регионы.

"Глава правительства отметил, что, по имеющейся информации, потрачено около 100 млн грн на перевозку мусора по всей стране", - сказано в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

По словам премьера, нужно решить вопрос рекультивации полигона твердых бытовых отходов возле села Грибовичи, в частности осуществить ряд задач по технологической пересыпке, дегазации и др.

Премьер подчеркнул, что готов продолжить оказывать поддержку городской власти в решении этой проблемы.