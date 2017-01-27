Экономика

13:49 27.01.2017

Львов израсходовал 100 млн грн на вывоз мусора в другие регионы - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Львов потратил 100 млн грн на вывоз мусора в другие регионы.

"Глава правительства отметил, что, по имеющейся информации, потрачено около 100 млн грн на перевозку мусора по всей стране", - сказано в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

По словам премьера, нужно решить вопрос рекультивации полигона твердых бытовых отходов возле села Грибовичи, в частности осуществить ряд задач по технологической пересыпке, дегазации и др.

Премьер подчеркнул, что готов продолжить оказывать поддержку городской власти в решении этой проблемы.

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