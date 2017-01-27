Экономика

12:54 27.01.2017

ПриватБанк начинает широкомасштабное сотрудничество со страховым рынком

ПриватБанк (Днепр) начал процедуру аккредитации страховых компаний, которые станут партнерами банка при страховании лизингового, залогового, ипотечного имущества, личного страхования заемщиков, а также массовой продажи страховых продуктов.

Как сообщается в пресс-релизе банка, участие в аккредитации может взять любая страховая компания, отвечающая общим требованиям, предусмотренным механизмом аккредитации.

"ПриватБанк пока открыт для всех страховых компаний Украины, предлагая нашим клиентам современные и выгодные страховые продукты. Наша сеть отделений, современные электронные технологии дают страховщикам уникальную возможность предлагать услуги миллионам клиентов банка и без лишних затрат продавать услуги и вести коммуникации с клиентами через цифровые каналы", - цитируется в пресс-релизе руководитель направления "Страховой бизнес" ПриватБанка Алексей Туривной.

В частности, страховые партнеры банка для получения аккредитации должны заключить договор об открытии в ПАО "КБ "ПриватБанк" текущего счета для зачисления страховых платежей от продаж страховых продуктов клиентам и партнерам банка, иметь неснижаемый остаток на текущем счете и заключить договор о размещении срочного депозита размером не менее 3% от суммы сформированных страховых резервов.

ПриватБанк также предлагает страховщикам в работе с банком использовать электронный документооборот, сервисы "Папка24" и Invoice.

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