Индонезия подняла экспортные пошлины на пальмовое масло в 6 раз

Индонезия повысила вывозные пошлины на пальмовое масло в шесть раз на фоне роста цен на этот вид товаров на мировом рынке, сообщает агентство со ссылкой на разъяснения министерства торговли Индонезии к постановлению министерства финансов.

Экспортная пошлина с февраля составит $18 за тонну по сравнению с $3 за тонну в январе.

Таким образом, пошлины будут максимальными с августа 2015 года, когда Индонезия перешла к фиксированной ставке, отказавшись от адвалорных пошлин.

Кроме того, экспортные пошлины на необработанное пальмоядровое масло увеличены с $1 до $21 за тонну.

Власти Индонезии корректируют экспортные пошлины и базовые цены на пальмовое масло ежемесячно с учетом средних котировок в Джакарте, Куала-Лумпуре и Роттердаме. Для февральских пошлин учитывалась цена пальмового масла на уровне $815,52 за тонну.

Малайзия, занимающая второе место в мире по экспорту пальмового масла, увеличила пошлины на февраль с 7% до 7,5%.

На индонезийской бирже сырья и деривативов средняя цена фьючерсов на пальмовое масло в январе составила около 10,2 тыс. рупий за 1 кг ($760 за тонну), на бирже деривативов в Малайзии - 3116 ринггитов ($703) за тонну. В 2016 году цены выросли примерно на 25%. На этой неделе пальмовое масло в Роттердаме с учетом страхования и фрахта стоило около $845 за тонну.

Индонезия является крупнейшим экспортером пальмового масла в мире и основным поставщиком для России. За январь-октябрь 2016 года на территорию России было завезено 734,4 тыс. тонн пальмового масла, доля Индонезии составила около 85%, Малайзии -9%, Нидерландов - 6%.