"Метинвест" в ноябре увеличил выручку на 2,6% к октябрю

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в ноябре 2016 года выросла на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до $584 млн (в октябре – $569 млн).

Согласно обнародованным в пятницу предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, показатель EBITDA по итогам ноября составил $112 млн, что несколько ниже этого показателя в октябре – $127 млн.

Сопоставимые результаты за ноябрь-2015 не приводятся.

Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за ноябрь-2016 металлургического дивизиона группы составила $48 млн (в том числе $16 млн от участия в СП), тогда как в октябре-2016 года этот показатель составлял $73 млн. EBITDA горнодобывающего дивизиона в ноябре составила $79 млн (в том числе от участия в СП - $18 млн), тогда как в октябре - $64 млн.

Расходы управляющей компании - "минус" $7 млн (в октябре - "минус" $6 млн).

В итоге суммарно EBITDA в ноябре составила $112 млн (в том числе суммарно от участия в СП - $34 млн), тогда как в октябре - $127 млн.

Общая выручка в ноябре-2016 состояла из выручки метдивизиона группы в размере $475 млн (в октябре - $476 млн), горнодобывающего - $205 млн ($202 млн), внутригрупповые продажи - "минус" $96 млн ("минус" $109 млн). В итоге суммарно ноябрьская выручка составила $584 млн (в октябре - $569 млн).

Общая задолженность компании в ноябре возросла на $28 млн по сравнению с октябрем - до $2,940 млрд. При этом снизился объем денежных средств - на $3 млн, до $244 млн.

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности - "минус" $43 млн, в том числе покупка основных средств и нематериальных активов - "минус" $44 млн.

Как уточняется в отчете, покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в ноябре 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме $23 млн.

В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.

Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии.

Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (кредитов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes.

Как сообщалось, Metinvest B.V. за девять месяцев 2016 года увеличила консолидированный показатель EBITDA на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до $989 млн. Ее выручка за этот период сократилась на 15% – до $4,568 млрд, а капитальные инвестиции увеличились на 4% – до $199 млн. При этом общий долг снизился на 1% – до $2,907 млрд, чистый долг – на 4%, до $2,668 млрд, свободные денежные средства возросли на треть – до $239 млн.

Metinvest B.V. по итогам 2015 года получил чистый убыток в размере $1,003 млрд, тогда как в 2014-м чистая прибыль составила $159 млн (в 2013-м - $392 млн). При этом доналоговый убыток достиг $1,164 млрд.

Консолидированная выручка за прошлый год упала на 35% - до $ 6,832 млрд, скорректированная EBITDA - на 81%, до $513 млн с рентабельностью 8% (в 2014-м составляла 26%). Кроме того, EBITDA без учета обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности снизилась на 71% по сравнению с 2014 годом - до $804 млн с $2,762 млрд.

"Метинвест" - вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".