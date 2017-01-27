Региональный менеджер Uber по Украине покинул компанию

Генеральный менеджер Uber в Украине Аркадий Вершебенюк ушел из компании.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, он решил продолжить профессиональную деятельность вне Uber.

Его должность в результате занял Алексей Стах, который является региональным менеджером компании по СНГ.

Кроме того, компания ввела очередное новшество для клиентов. Так, с 27 января для пользователей Uber в Украине становится доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку. Таким образом, пользователь заранее узнает, во сколько обойдется планируемая поездка, и может принять решение, совершать ее или нет. Это верно для любых маршрутов - независимо от их протяженности и направления. Ранее приложение показывало диапазон возможной цены поездки.

Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения.

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 500 городах и 80 странах мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. в Киеве.