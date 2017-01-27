Tesco покупает оптового поставщика продуктов Booker

Tesco Plc, крупнейшая в Великобритании сеть продовольственных супермаркетов, покупает Booker Group Plc, занимающуюся оптовыми поставками продуктов питания, за 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,66 млрд).

Объединение Tesco и Booker, являющейся поставщиком кейтеринговых компаний и ритейлеров, "приведет к созданию ведущего продуктового бизнеса в Великобритании", заявил главный исполнительный директор Tesco Дэйв Льюис.

Как сообщается в пресс-релизе Tesco, сделка будет оплачена акциями и денежными средствами.

Акционеры Booker получат за каждую акцию компании по 0,861 новой акции Tesco и 42,6 пенса. В результате им будет принадлежать порядка 16% объединенной компании.

После закрытия сделки главный исполнительный директор Booker Чарльз Уилсон и председатель совета директоров компании Стюарт Джиллилэнд войдут в совет директоров Tesco.

По оценкам Tesco, ежегодная экономия на расходах в результате сделки составит не менее 200 млн фунтов через три года после ее завершения.

"Объединенная компания будет иметь хорошие позиции для обслуживания крупного продуктового рынка Великобритании, а также для активизации развития бизнеса за пределами страны", - говорится в пресс-релизе.

"Соединив вместе опыт Tesco и Booker в розничной и оптовой сфере, цепочки поставок и цифровые возможности, новая компания сможет предоставлять клиентам больше выбора и качества", - отмечают в Tesco.

Tesco также сообщила в пятницу, что планирует возобновить выплату дивидендов в 2018 финансовом году в связи с улучшением ее показателей. В последний раз Tesco выплачивала дивиденды в декабре 2014 года.

Акции Tesco на торгах в Лондоне в пятницу подскочили в цене на 9,4%.