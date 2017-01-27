Акции Ferrexpo рухнули на 8% на сообщении второго крупнейшего акционера о продаже своей доли

Акции британской Ferrexpo с активами в Украине рухнули в течение 26-27 января на 8% на сообщении второго крупнейшего акционера компании - Wigmore Street Investments No. 3 Limited о продаже своей доли.

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), курс ценных бумаг 26 января упал на 4,8% - до GBP1,402 за шт., и 27 января к 10:30 кв еще на 3,35% - до GBP1,355 за шт.

По данным агентства, распродажа ценных бумаг последовала после сообщения Deutsche Bank о намерении Wigmore Street Investments No. 3 продать остаток принадлежащих ей акций Ferrexpo.

Ценные бумаги будут размещаться среди институциональных инвесторов.

Deutsche Bank выступает менеджером этой сделки.

Ранее, в конце октября 2016 года, Wigmore Street Investments No. 3 разместил среди институциональных инвесторов (secondary placing) 63 млн акций Ferrexpo, или 10,7% ценных бумаг в обращении по GBP1,1 за 1 шт. По итогам сделки в собственности Wigmore осталось около 13,2% акций Ferrexpo.

При этом Wigmore взяла на себя обязательство в течение последующих 90 дней не продавать или передавать остающиеся у нее ценные бумаги.

Менеджером сделки выступил международный инвестиционный банк J.P. Morgan Cazenove.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного производства, увеличив их объем производства на 5,8% – до 11,7 млн. тонн, а объем экспортных продаж – на 1,5%, до 11,3 млн тонн.

Компания Wigmore является дочерней структурой CERCL Holdings Limited, совместного предприятия BXR Group и чешского предпринимателя Жданека Бакала (Zdenek Bakala).

Крупнейшим акционером Ferrexpo является Константин Жеваго, через Fevamotinico S.a.r.l. он владеет 50,3% акций компании.