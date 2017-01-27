АМКУ разрешил связанной с Ярославским компании прибрести блокпакет акций ХТЗ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Rosiland Engineering Limited (Кипр) опосредованное приобретение через компанию Calverton Establishment Ltd (Британские Виргинские о-ва) акций ПАО "Харьковский тракторный завод".

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ в пятницу, это приобретение обеспечит превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщалось, компания Calverton Establishment аффилирована с группой DCH Александра Ярославского, который в апреле 2016 года сообщил о приобретении контрольного пакета акций ХТЗ у австрийского инвестора Зигфрида Вольфа.

В то же врем, как сообщал А.Ярославский в октябре прошлого года, завершение сделки по приобретению ХТЗ откладывалось, поскольку АМКУ трижды отклонил заявление DCH на утверждение приобретения контрольного пакета акций завода.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на третий квартал 2016 года компания Calverton Establishment владела 21,75% акций ПАО "ХТЗ", компания Alport Enterprises Limited – 24,46%, Golden Property Enterprises Limited - 17,929%, компания-резидент ООО "Бриз 2007" - 22,758% акций.

А.Ярославский сообщал о приобретении им 62,44% акций ХТЗ, и намерении выкупить еще 29% у З.Вольфа.

Как сообщалось, после приобретения контрольного пакета ХТЗ был принят и утвержден план оздоровления предприятия, для реализации которого группа DCH открыла ему кредитную линию в размере 400 млн грн на пополнение оборотных средств.

ХТЗ 6 января текущего года возобновил работу, и планирует к концу февраля выйти на выпуск 150 тракторов в месяц.

Завод выпускает малые тракторы мощностью 35 л/с, а также большие колесные и гусеничные трактора мощностью 150-280 л/с.

Согласно финотчету предприятия, в 2015 году оно получило 218 млн грн чистого убытка против 450 млн грн чистой прибыли годом ранее, чистый доход сократился на 24% – до 513,3 млн грн.

З.Вольф, в частности, является председателем совета директоров российского ОАО "ГАЗ".