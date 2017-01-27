Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион выступает против пересмотра социальных норм потребления энергоресурсов в ближайшее время, заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Моя позиция очень проста: не нужно создавать ситуацию, когда вам перестают верить. Если мы в течение 2016 года провели соответствующие исследования, скорректировали и утвердили социальные нормы, то они должны действовать определенный период, а не пересматриваться ежегодно", - сказал он.

В то же время В.Кистион добавил, что он не принимает непосредственное участие в переговорах с МВФ, поэтому не владеет вопросом, обсуждается ли в их рамках пересмотр социальных норм.

Как сообщалось, ранее украинские СМИ обнародовали проект меморандума с МВФ, предусматривающий урезание социальных норм потребления энергоресурсов.

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