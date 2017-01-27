НБУ понизил прогноз сальдо сводного платежного баланса Украины на 2017г

Национальный банк Украины ухудшил прогноз сальдо сводного платежного баланса Украины на 2017 год до $1,1 млрд по сравнению с предварительной оценкой в $1,2 млрд в октябре прошлого года, однако улучшил его на 2018 год – с $3,8 млрд до $4 млрд.

Как говорится в материалах НБУ, обнародованных в четверг, центробанк оценил сальдо сводного платежного баланса в 2016 году в $0,9 млрд, что лучше $0,8 млрд по итогам 2015 года, но хуже предварительного прогноза в $1,7 млрд в октябре.

Такое существенное ухудшение связано с пересмотром Нацбанком оценки негативного сальдо текущего счета в 2016 году с $2,5 млрд до $3,4 млрд по сравнению с $0,2 млрд в 2015 году.

Регулятор также ухудшил прогноз негативного сальдо текущего счета в 2017 году с $2,9 млрд до $3,5 млрд, а в 2018 году – с $2,8 млрд до $3,4 млрд.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на пресс-конференции в четверг уточнил, что покрытие дефицита текущего счета будет обеспечено преимущественно приплывом долгового капитала. По его словам, Нацбанк ожидает сохранения чистого притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2017 году на уровне 2016 8года – около $1,1 млрд.

Д.Сологуб уточнил, что формально приток ПИИ в 2016 году, по оценкам НБУ, составил около $3.3 млрд, однако из этой суммы две трети – это так называемые операции конвертации долговых линий материнских иностранных банков их капитал.

"То есть чистый приток - около $1,1 млрд. Где-то на этом уровне ожидаем и в этом году. Видим потенциал в приватизации", – сказал замглавы центробанка.

Согласно его прогнозам, в текущем году объемы продажи населением наличной валюты по-прежнему будут превышать объемы ее покупки, однако сальдо существенно сократится по сравнению с $2,5 млрд в 2016 году.