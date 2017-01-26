МВФ определится с датой заседания по Украине после доработки меморандума о сотрудничестве

Международный валютный фонд (МВФ) определится с датой заседания Совета директоров по вопросу третьего пересмотра программы EFF после доработки меморандума о сотрудничестве с Украиной, сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей (William Murray) в четверг.

"Управляющий директор Фонда Кристин Лагард встречалась с представителями Украины в Давосе. Она отметила существенный прогресс в реформах, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF. Мы продолжаем общение с властями страны по некоторым оставшимся вопросам, в частности, дорабатываем меморандум об экономической и финансовой политике относительно временных графиков дальнейших действий. Как только документ будет доработан, отчет о завершении пересмотра программы будет подан Совету директоров в течение ближайших недель. У меня пока нет точной даты", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд – в середине ноября 2016 года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года – более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти – до $735 млн.

После национализации ПриватБанка и принятия госбюджета-2017 руководители Минфина и Нацбанка заявили о вероятности позитивного решения МВФ о выделении Украине четвертого транша по программе EFF в конце января 2017 года.