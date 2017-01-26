Минагропрод поручил "Укрспирту" обсудить с операторами алкогольного рынка повышение цен на спирт

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый поручил провести 27 января рабочую встречу представителям ГП "Укрспирт" и ликеро-водочными компаниями по вопросу ценообразования спирта.

"Учитывая резонанс, обращаюсь к компании "Укрспирт" с требованием в кратчайшие сроки провести дискуссию с водочными компаниями и покупателями спирта", - цитируется министр в сообщении на сайте Минагропрода.

По его информации, в итоге встречи должны быть предоставлены предложения по рекомендациям ГП "Укрспирт" относительно пересмотра повышения цены на спирт на планируемом втором этапе для всех участников рынка.

В 2017 году "Укрспирт" запланировал два этапа повышения цены на спирт этиловый: с 1 января - на 10,6%, до 315,2 грн/дал и с 1 марта - еще на 8%.

В "Укрспирте" сообщили, что в настоящее время госпредприятие уже заключило соглашения со всеми основными потребителями спирта по цене, действующей с 1 января 2017 года.

С начала 2017 года было отгружено 521 тыс. дал пищевого спирта для ликероводочных, технических, фармацевтических нужд.