Новый раунд переговоров Украины с Турцией по подписанию соглашения о ЗСТ состоится весной

Следующий раунд переговоров Украины с Турцией по вопросу подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) состоится весной текущего года, сообщила на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"С турецкой переговорной командой состоялась видеоконференция. Будет еще одна в ближайшее время. Мы ожидаем, что раунд переговоров у нас состоится весной", - сказала она.

По словам замминистра, последний раунд переговоров Украины с Израилем по вопросу ЗСТ был интенсивным. Стороны продвинулись в части согласования текста соглашения и в вопросе тарифных переговоров.

"Если между прошлым раундом и этим был большой промежуток времени, то следующие раунды будем планировать в более близкой перспективе. Мы будем вести переговоры до того момента, пока сделка не будет выгодной Украине и не будет отвечать нашим интересам", - отметила Н.Микольская.

Она сообщила, что в Национальной экспортной стратегии, над которой работает министерство, будут определены рынки, которые имеют наибольший потенциал роста украинского экспорта. Именно эти страны посетит МЭРТ и украинский бизнес с торговыми миссиями.

"К этим странам будут относиться страны Европейского Союза, наши соседи, те страны, с которыми есть соглашения о зоне свободной торговли, крупные рынки - Китай, Индия, США. Торговые миссии делаются на запрос украинского бизнеса. Сейчас завершается опрос компаний, которые есть в базе экспортеров, на тему, в какие страны их интересуют", - отметила она.

Как сообщалось, четвертый раунд переговоров между Украиной и Израилем по ЗСТ прошел в Киеве 24-26 января.