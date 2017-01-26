Николаев подготовил 16 бизнес-проектов для привлечения инвесторов

Коммунальное учреждение (КУ) "Агентство развития Николаева" разработало 16 бизнес-проектов для привлечения инвесторов в город, сообщил директор агентства Василий Гошовский.

"Это те бизнесы, которые уже готовы "под ключ" внедряться как инвестиционные проекты. На сегодня мы подготовили 16 таких проектов. И самое главное, мы отладили механизм, каким образом мы можем готовить эти проекты, поэтому в дальнейшем будем работать над этим", – сказал В.Гошовский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, первые 16 бизнес-кейсов, в первую очередь, направлены в те сферы бизнеса, которые сегодня в Николаеве приоритетны для развития, в которых есть преимущество по сравнению с другими городами и регионами Украины.

"Это проекты стоимостью от менее $1 млн до порядка $50 млн инвестиций. Основные сферы – малое судостроение, агропереработка, агропромышленный комплекс. Также предлагается проект строительства торгово-развлекательного центра класса "А". Это один из наибольших проектов, которые подготовлены в бизнес-кейсах", – уточнил В.Гошовский.

Как отметил директор "Агентства развития Николаева", для потенциальных инвесторов также был подготовлен специальный веб-сайт Invest in Mykolayiv, который сейчас находится в состоянии тестирования и заработает в ближайшем времени. На нем инвесторы смогут на карте города видеть земельные участки, которые будут выставлены на аукцион под строительство, объекты коммунальной собственности. Они будут выставляться на продажу или для аренды.

В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что городские власти разработали первую версию инвестиционного паспорта города, задача которого - продемонстрировать потенциальным инвесторам конкурентоспособные отличия и характеристики Николаева.

"Это первый инструмент такого класса в Николаеве. Он делает понятным то, что есть у нас, не только для жителей города, но и для людей, которые присматриваются к территориям, в которые можно инвестировать", – сказал А.Сенкевич.

По его данным, в 2016 году объем частных инвестиций в Николаев составил $320 млн. Большинство из них было направлено в развитие портовой зоны города, строительство терминалов.

При этом А.Сенкевич отметил, что в 2017 году объем инвестиций в Николаев может снизиться, поскольку пока что нет крупных проектов, которые бы запускались. "Но есть внутренний инвестор – такие компании, как "Нибулон". Она планирует инвестировать, планирует увеличивать свой флот, начинает речное сообщение… Думаю, припортовая зона возле рек начнет развиваться", – сказал мэр Николаева.