Экономика

15:59 26.01.2017

Минэкономразвития лидирует в рейтинге министерств-реформаторов в Украине

Независимая аналитическая платформа VoxUkraine провела исследование в рамках проекта іМоРе-рейтинг касательно проведения реформ украинскими министерствами.

"Общая картина: как происходят реформаторские изменения в последние два года. Если коротко – продвижение реформ замедляется, по крайней мере, в части изменений в законодательство", - указывается в результатах исследования, представленных в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования, лидером рейтинга среди министерств, которые имеют отношение к экономической политике, стало Министерство экономического развития и торговли, которое набрало 109 баллов. "МЭРТ активно инициировало законопроекты и постановления, которые положительно повлияли на процесс дерегуляции, борьбу с коррупцией, либерализацию внешней торговли и реформирование госзакупок", - сказано в исследовании.

На втором месте - Министерство финансов с 77 баллами, которое инициировало много нормативных актов, которые направлены на борьбу с коррупцией, а также занималось реформами налоговой системы, системы соцзащиты и государственных расходов.

Третье место, согласно рейтингу, занимает Министерство юстиции (65 баллов), которое осуществило большой вклад в антикоррупционную реформу, реформу дерегуляции и госслужбы.

Дальше в рейтинге идут Министерство энергетики и угольной промышленности – 32 балла, Минрегионразвития – 30 баллов, Мининфраструктуры – 27 баллов, Минздрав – 26 баллов и Минсоцполитики – 25 баллов. Замыкают рейтинг министерств-реформаторов Минобразования и науки – 18 баллов и Министерство аграрной политики – 13 баллов.

іМоРе-рейтинг министерств отображает их реформаторскую активность. В рамках мониторинга каждый реформаторский нормативный акт получает оценку экспертов. Оценка министерства в рейтинге іМоРе – это сумма баллов, которые получили все реформаторские нормативные акты, инициированные этим министерством.

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