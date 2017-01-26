Экономика

15:19 26.01.2017

Нацбанк Украины готов к суду с держателями еврооблигаций ПриватБанка

Включение еврооблигаций ПриватБанка в процедуру bail-in при его национализации полностью соответствует украинскому закону, согласованному с Международным валютным фондом и Всемирным банком, и Национальный банк Украины (НБУ) готов отстаивать эту позицию в международном суде, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Это государственническая позиция, мы ее будем отстаивать. Я не вижу никакой проблемы встретиться в судах с этими инвесторами. Это право инвесторов обжаловать, наше право – доказать, что они профессиональные инвесторы и не должны рассчитывать на деньги налогоплательщиков", – сказал она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

В.Гонтарева отметила, что еврооблигации ПриватБанка покупали профессиональные инвесторы, которые должны были отслеживать ситуацию в банке.

"Это профессиональные инвесторы: профессиональные инвесторы должны были интересоваться жизнью этой инвестиции, они должны спросить с г-на Коломойского (крупнейший экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский – ИФ), куда он дел эти деньги. Потому, что наше государство докапитализировало этот банк после того, как мы его национализировали, после bail-in, на сумму 116 млрд грн", – подчеркнула глава НБУ.

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