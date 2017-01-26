WOG еще раз повышает цену ДТ для "Укрзализныци" в диапазоне до 10%

ООО "Вог Аэро Джет" вновь повышает стоимость дизельного топлива (ДТ) для ПАО "Укрзализныця" в диапазоне до 10% спустя девять дней после подписания предыдущих допсоглашений о росте цены также на 10%, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Исходя из динамики роста стоимости нефтепродуктов на мировых рынках, которая наблюдалась в начале января 2017 года, нефтетрейдер обратился к заказчику с письмом о пересмотре условий контракта … 25 января 2017 года были внесены изменения в договора поставки, произошла корректировка стоимости закупки до 10%", - говорится в сообщении.

Как указывают в "Укрзализныце", цена WOG остается ниже среднерыночной: сейчас компания получает партию топлива объемом 9,1 тыс. тонн в рамках контрактов с WOG по цене 22 тыс. 421 грн/тонна (с НДС) при том, что, по данным консалтинговой группы "А-95" (Киев), средняя оптовая стоимость ДТ на украинском рынке – 23 тыс. 120 грн/тонна.

В то же время директор "А-95" Сергей Куюн считает повышение стоимости необоснованным.

"Закон о государственных закупках разрешает изменять контрактную цену в случае изменения ценовой конъюнктуры на рынке. Однако в рассматриваемый период изменение цен ни в Европе, ни в мире, ни на внутреннем рынке Украины не произошло. Соответственно, оснований для пересмотра цен у перевозчика не было", - прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина" информацию "Укрзализныци".

Как сообщалось, 16 января "Вог Аэро Джет" и "Укрзализныця" подписали допсоглашения о поднятии стоимости на 10% в рамках контрактов на поставку 65 тыс. тонн дизтоплива. При этом повышении цены обосновывалось ростом ставки акциза.