Экономика

14:26 26.01.2017

НБУ повысил прогноз инфляции на 2017г до 9,1%

Национальный банк Украины (НБУ) для нивелирования инфляционных рисков и достижения целей по инфляции в 2017-2018 гг сохранил учетную ставку на уровне 14%, сообщается в пресс-релизе центробанка в четверг со ссылкой на соответствующее решение правления "О размере учетной ставки".

НБУ также повысил прогноз инфляции на 2017 год до 9,1% с 8%, прежде всего за счет роста минимальной заработной платы с начала года с 1600 до 3200 грн в месяц.

Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на производственные товары, и себестоимость продукции, так и опосредованно на инфляционные ожидания украинцев, объясняет центробанк.

В то же время регулятор ожидает инфляцию в пределах установленного ранее ориентира - 8%+/-2 процентных пункта (п.п.) в 2017 году и 6%+/-2 п.п. в 2018 году.

Нацбанк отмечает, что дезинфляционный тренд будет обеспечен за счет сдержанной монетарной и фискальной политики, а также благодаря существенному сокращению темпов роста административных тарифов.

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