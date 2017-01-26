Великобритания в 2016г. стала лидером стран G7 по темпам роста ВВП, несмотря на Brexit

Экономика Великобритании по итогам 2016 года в целом выросла на 2%, подъем был самым низким с 2013 года, но при этом оказался самым значительным среди стран G7, несмотря на опасения, связанные с выходом Британии из Европейского союза (Brexit).

Темпы роста замедлились по сравнению с 2,2% в 2015 году и совпали с прогнозом Международного валютного фонда (МВФ). По оценкам МВФ, экономика США в 2016 году выросла на 1,6%, Германии - на 1,7%, Франции и Канады - на 1,3%, Италии и Японии - на 0,9%.

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2016 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Таким образом, темпы экономического подъема остались на уровне третьего, а также второго кварталов прошлого года.

Повышение ВВП Великобритании относительно октября-декабря 2015 года составило 2,2% - также на уровне предыдущего квартала.

Подъем экономики был в значительной мере обусловлен улучшением ситуации в сфере услуг, на долю которой приходится 80% ВВП, отмечают в ONS.

Эксперты с осторожностью оценивают перспективы британской экономики в 2017 году, отмечая, что ослабление фунта стерлингов в результате Brexit будет способствовать ускорению инфляции, что, в свою очередь, негативно скажется на уровне потребительских расходов, пишет газета The Wall Street Journal.

В декабре потребительские цены в Великобритании выросли на 1,6% - максимальными темпами более чем за два года, и, согласно прогнозу Банка Англии, инфляция превысит целевой показатель (2%) в 2017 году.

При этом розничные продажи в стране в прошлом месяце резко упали - самыми высокими темпами почти за пять лет, указав на то, что британцы начинают экономить.

Опубликованные в четверг данные являются лишь первой из трех оценок динамики ВВП Великобритании и могут быть пересмотрены.