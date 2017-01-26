Глава НБУ отрицает ущерб от "дочек" банков РФ в Украине и отмечает падение их доли на рынке

Основания для вывода банков с российским происхождением капитала с украинского рынка отсутствуют, так как эти банки провели необходимую докапитализацию, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью еженедельнику "Новое время".

"Почему их с рынка никто не выводил? Потому что они докапитализировались в полном объеме. Они сконвертировали материнское заимствование в миллиарды долларов на покрытие своих дыр в капитале. Они ничего у нас не украли", – сказала она.

"Более того, они больше не копейки не отдадут своей "маме" в Россию", – подчеркнула В.Гонтарева, пояснив суть такой конвертации долга в капитал.

Она уточнила, что из $3,8 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2016 году, о которых заявил первый вице-премьер - глава МЭРТ Степан Кубив, реальные ПИИ составили только $1 млрд, тогда как остальное – это конвертация долга в капитал, которую, в основном, осуществили дочерние банки РФ.

Глава Нацбанка отметила, что дыры в балансах "дочек" российских банков во многом возникли из-за того, что они активно кредитовали индустриальный Донбасс, а "потом сами пришли и раздолбили его". По ее словам, у одного из банков с российским происхождением капитала 80% активов было в плохих кредитах, тогда как в среднем по украинской банковской системе 40-50%.

В.Гонтарева также отметила, что когда возглавила НБУ в июне 2014 года, суммарная доля банков с российским происхождением капитала по активам в украинской банковской сфере составляла 15%, тогда как сейчас – 8,8%.

"Вы видите, они очень хотят продаться", – отметила глава НБУ.