"Аграрный фонд" поставит в Анголу 10 тыс. тонн муки

ПАО "Аграрный фонд" заключило контракт на поставку 10 тыс. тонн муки в Анголу, сообщил в интервью изданию "Деньги.ua" председатель правления госкомпании Андрей Радченко.

"В этом году мы заключили очень крупный контракт с Анголой на поставку 10 тыс. тонн муки, уже приступили к выполнению", - сказал руководитель "Аграрного фонда".

По его словам, это пробная партия, и если все сложится удачно, то в дальнейшем контракт может быть расширен не только в части объема, но и по номенклатуре.

В 2016 году "Аграрный фонд" реализовал 240 тыс. тонн муки, доля рынка госкомпании увеличилась до 12,2% против 11,8% по итогам 2015 года.

В конце 2016 года "Аграрный фонд" запустил продажу фасованной муки в упаковках по 2 кг под торговой маркой "Аграрный фонд".

"Доход Аграрного фонда по итогам 2016 года составил 2,14 млрд грн, прогнозируемая чистая прибыль - 48,5 млн грн. Наш финансовый план выполнен на 101%", - отметил А.Радченко.

В течение 2016 года Аграрный фонд направил на финансирование сельхозпроизводителей 1,5 млрд грн и заключил 190 контрактов на покупку 500 тыс. тонн пшеницы, ржи и гречки.

Как сообщалось, Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".

ПАО "Аграрный фонд" уже выпускает овеянные хлопья, муку и гречку под собственной ТМ.