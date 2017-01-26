Минрегион планирует отменить паевое участие для застройщиков – Зубко

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины намерено отменить на законодательном уровне уплату застройщиками паевого участия в местные бюджеты.

"Законодательство дает право муниципалитетам самостоятельно определять ставку паевого участия – это стимулирует конкуренцию городов за привлечение инвестиций. Но, по моему мнению, пришло время на законодательном уровне отменять паевое участие", - сказал вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что Минрегион рассматривает возможность внедрения механизма учета стоимости построенных городскими властями инженерных сетей в цене продаваемого на аукционе земельного участка.

"Органы местного самоуправления в рамках децентрализации получили дополнительные средства, в том числе от налога на недвижимое имущество, часть которых могут быть направлены на развитие жилищного сектора и строительство инженерных сетей. Теперь стоит вопрос привлечения инвестора. Если город предлагает ему участок с готовыми инженерными сетями, то на конкурсе сможет указать цену с учетом их стоимости. Тогда это будет абсолютно прозрачная система", - отметил Г.Зубко.

По его мнению, паевое участие является огромной финансовой нагрузкой на застройщика и покупателя жилья.

Кроме того, его упразднение позволит Украине продвинуться в рейтинге Doing Business.

Полный текст эксклюзивного интервью Г.Зубко будет обнародован в открытом доступе на главной странице сайта "Интерфакс-Украина".