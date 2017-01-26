Прокуратура Полтавщины пресекла незаконное предоставление нефтегазоносных недр частной структуре

Высший административный суд Украины согласился с доводами прокуратуры об отсутствии у ООО "Алрона" оснований для получения специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами без проведения аукциона.

"Полтавский областной совет согласовал ООО "Алрона" получения без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей нефти и газа (промышленной разработкой) Восточно-Опошнянского блока Наташинской площади на территории Котелевского района Полтавской области", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры Украины в четверг.

В Постановлением Высшего административного суда оставлено без удовлетворения кассационную жалобу ООО "Алрона" на постановление Харьковского апелляционного административного суда от 30 апреля 2015г, которым был удовлетворен иск прокуратуры Полтавской области, предъявленный к Полтавскому областному совету о признании противоправным и отмене решения совета от 17 июля 2013г.