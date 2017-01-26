Экономика

10:57 26.01.2017

Dragon Capital ожидает в 2017 году девальвации гривни в пределах 10%

Среднегодовая девальвация гривни, составившая в 2016 году 15%, в 2017 году замедлится и составит до 10%, прогнозирует глава инвестиционной компании Dragon Capital и президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

"В текущем году ожидаем девальвацию в однозначных цифрах. Среднегодовой курс может быть в пределах 27,5-28,5 грн/$1 - сказал он на конференции ЕБА в Киеве в четверг.

Т,Фиала напомнил, что в 2016 году среднегодовой курс гривни ослаб до 25,55 грн/$1, в 2015 году до 21,83 грн/$1.

Он также добавил, что Нацбанк вряд ли позволит гривне укрепляться существенно выше 27 грн за доллар, чтобы держать дефицит текущего счета в пределах 3% ВВП и докупить резервы порядка $1,5млрд.

Говоря о росте экономики, глава Dragon Capital прогнозировал его ускорение в 2017 году до 2,5% с 1,8% в 2016 году.

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