Омелян надеется на правильные кадровые решения СНБО по "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приняты правильные кадровые решения в отношении ПАО "Укрзализныця".

"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, о том, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на "Укрзализныцю". Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО, и мы сможем выслушать все стороны. Будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Министр в очередной раз назвал главу правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна низкоквалифицированным специалистом, несмотря на его послужной список.

"Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Балчун, а в том, кто кому "Укрзализныця". Нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа, или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", - сказал министр.

Между тем, еще в апреле 2016 года, когда стало известно, что номинационный комитет отобрал В.Балчуна на пот главы "Укрзализныци", В.Омелян позитивно высказывался о нем.

"В железнодорожной сфере, по моему мнению, ключевым событием можно назвать отбор нового руководителя: считаю, это фантастический менеджер, он сделал огромные изменения в польских железных дорогах, был идеологом этих изменений. Я надеюсь, что его опыт в Украине будет не менее успешным", - говорил он тогда в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" В.Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Украины В.Омеляном.

"Распри оставляйте дома", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 января 2017 года, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.

В.Омелян и В.Балчун обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания Кабмина.