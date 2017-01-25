Суд Днепра получил 5 исков по взысканию с ПриватБанка более 620 млн грн

Октябрьский районный суд Днепра 10 января зарегистрировал пять исков к национализированному ПриватБанку (Днепр) о взыскании убытков и морального вреда на общую сумму более 620 млн грн в связи со списанием банком средств со счетов, в том числе по договорам депозитных вкладов.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, в обосновании исков указано, что сторонами были заключены договоры депозитных вкладов, срок исполнения которых не наступил, однако банк 22 декабря 2016 года списал со счетов средства, о чем истцы узнали из Приват24. При этом банк не сообщал о расторжении договоров, списании средств, не направлял соответствующие документы.

Суд решениями от 17 января обязал банк предоставить доказательства по делам истцов, подав необходимые документы.

Согласно обнародованным решениям суда, зарегистрированы иск о взыскании убытков в сумме $15,66 млн, EUR1,845 млн, 30,433 млн грн и морального вреда на 4,935 млн грн; иск о взыскании убытков в сумме 6,153 млн грн, $2,023 млн, EUR39,29, морального вреда на 5,943 млн грн; иск о взыскании убытков в сумме $30,666 тыс. и 14,839 млн грн, морального вреда на 1,565 млн грн; иск о взыскании убытков в сумме $20 тыс., EUR98,11 тыс., 970,043 тыс. грн., морального вреда на 419,35 тыс. грн; иск о взыскании убытков в сумме $550,084 тыс. и 1,448 млн грн морального вреда.

Как сообщалось, 27 декабря в Окружном административном суде Киева были зарегистрированы иски принадлежащего братьям Григорию и Игорю Суркисам и их дочерям ПАО "Акцент-Банк" (А-Банк, Киев) об отмене решения комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13 декабря в части А-Банка. В тот же день этот суд принял к рассмотрению еще один подобный иск от шести физлиц, имена которых не раскрываются.

Предварительные слушания по этим делам были назначены на 12 января, однако в случае физлиц информация об итогах заседания была запрещена для обнародования, а в случае А-Банка она пока отсутствует в базе судебных решений.

Глава НБУ Валерия Гонтарева 19 декабря 2016 года в эфире телеканала ICTV заявила, что А-банк связан с акционерами ПриватБанка. "А-Банк – это небольшой банк, но он связан с акционерами ПриватБанка… Он связанное лицо с ПриватБанком. Мы вам покажем, каким образом, у нас есть информация", - сказала она

Позднее экс-совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов сообщил VoxUkraine, что несколько сотен миллионов долларов семьи президента футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса были списаны в процессе национализации ПриватБанка. "Причем деньги его брата Григория Суркиса почему-то не тронули", - цитировало издание слова Г.Боголюбова, контролировавшего до приватизации ПриватБанка совокупно свыше 40% его акций.

Экс-владелец финучреждения добавил, что были списаны также накопления его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад, а также еще нескольких директоров крупных промышленных предприятий.