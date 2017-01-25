Экономика

18:09 25.01.2017

Кабмин передал Саенко координацию работы Госагентства электронного управления

Кабинет министров Украины передал координацию работы Государственного агентства по вопросам электронного управления министру Кабинета министров Александру Саенко, сообщил заместитель главы Госагентства Алексей Выскуб агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее деятельность Госагентства направлялась и координировалась Кабмином через вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а теперь – через министра Кабмина.

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